Mercadona compra 39,1 millones de kilos de fruta a empresas de Lleida

Lleida es gran proveedor de fruta de hueso y de pepita de Mercadona.

Mercadona efectuó compras por valor de 5.226 millones de euros a 240 proveedores e interproveedores especialistas y más de 1.700 pequeñas y medianas empresas catalanas o con sede en Catalunya en 2024. Destaca la adquisición de más de 39 millones de kilos de fruta a empresas de Lleida.

Cerró el ejercicio con una plantilla de 15.735 personas, después de crear 530 puestos de trabajo, y con 241 supermercados, 206 de los cuales tienen implantado el modelo de tienda eficiente, “que optimiza el acto de compra de los clientes y permite reducir hasta un 40 por ciento el consumo energético”. Tiene trece establecimientos en Lleida y más de 700 trabajadores.

El apoyo al tejido productivo catalán se ha visto reflejado en un volumen de compras que alcanza los 5.226 millones de euros durante 2024, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al ejercicio anterior. “Esta cifra ha sido posible gracias a la relación comercial que la compañía mantiene con 240 proveedores e interproveedores especialistas y más de 1.700 pymes de todo el territorio”, informa la empresa.

Esta relación, que califica de “estratégica”, con empresas de referencia en Catalunya ha permitido, por ejemplo, que en 2024 Mercadona haya comprado 39,1 millones de kilos de fruta (peras, manzanas, melocotones y nectarinas, principalmente) a varias empresas leridanas como Catafruit, Nufri, La Coma Fruits o Apetit Fruits, y gerundenses como Fructícola Empordà y Girona Fruits.

Asimismo, Casa Tarradellas, Embutidos Monter, Noel y La Selva, entre otros, han servido 135 millones de kilos de embutidos en las tiendas. La compañía destaca los 13,5 millones de unidades de tartas que Pastisfred -Montblanc- ha servido en Mercadona durante 2024; los 16 millones de unidades de kéfir líquido que elabora Productes del Moianès en Moià; los 3,5 millones de kilos de arroz procedentes del Delta de l’Ebre, y los más 2,1 millones de kilos de pescado fresco del litoral catalán, entre otros. En el ámbito de la higiene personal, Laboratorios Maverick en Ulldecona ha comercializado más de 100 millones de unidades de geles de baño y champús.

You Cosmetics en Gavà (Barcelona) y Wecolors en Vilassar de Dalt (Barcelona) han producido 42,8 millones de unidades de productos de cosmética, como maquillajes, coloretes, pintalabios, sombras de ojos, máscaras de pestañas y esmaltes de uñas, entre otros.

En cuanto a la limpieza y cuidado del hogar, la empresa Saplex, con sede en Canovelles (Barcelona), ha servido 79,3 millones de rollos de bolsas de basura.

TIENDA EFICIENTE

A lo largo del pasado ejercicio, Mercadona ha avanzado en la implantación de su modelo de tienda eficiente, en la optimización y mejora de sus bloques logísticos situados en Abrera, Sant Sadurní d’Anoia y Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), y en la plataforma dedicada inversión total de 74,9 millones de euros.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto 4 nuevos supermercados eficientes, ha reformado 5 y ha cerrado otros 8 por no cumplir los estándares de calidad requeridos por la compañía; en total, ha implantado su modelo de tienda eficiente en 9 centros durante 2024.

Este tipo de tiendas eficientes, de las que ya tiene 206 en Catalunya de un total de 241, disponen, por ejemplo, de mejoras de aislamiento, iluminación LED y gestión inteligente del consumo energético, e incorporan sistemas de refrigeración más sostenibles que reducen el uso de gases fluorados y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, Mercadona ha generado 530 nuevos puestos de trabajo en Catalunya y ha alcanzado la cifra de 15.735 personas en plantilla a cierre de 2024, apostando “por la equidad con una política de recursos humanos basada en el principio ‘misma responsabilidad, mismo sueldo’, en sus palabras.

De esta forma “se recompensa el esfuerzo por igual y hace que tanto hombres como mujeres tengan la misma retribución con un salario que se ha mantenido por encima de la media del sector”.

Así, el salario mínimo de entrada para el personal base es de 1.685 euros brutos/mes (aproximadamente un 27% superior al SMI) con progresión salarial hasta los 2.280 euros brutos/mes que se consigue al llevar más de 4 años en Mercadona.

SOSTENIBILIDAD y SOLIDARIDAD

A cierre de 2024, Mercadona contaba con 639 puntos de recarga para vehículos eléctricos en los centros de Catalunya y 34.892 paneles solares, de los que 16.500 están instalados en la cubierta del bloque logístico de Mercadona en Abrera, “lo que la convierte en la mayor planta fotovoltaica de la compañía”.

Asimismo, “en el marco del compromiso que mantiene con la sociedad catalana”, Mercadona ha continuado colaborando con los colectivos más vulnerables por medio de la donación de productos de primera necesidad: un total de 3.117 toneladas se repartieron a las 166 entidades sociales y organizaciones benéficas con las que colabora habitualmente en Catalunya.