El Gobierno no prevé problemas con la UE por la opa de BBVA a Sabadell

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró ayer que el Gobierno decidirá si impone condiciones adicionales, por razones de interés general, para que el BBVA se haga con el Banco Sabadell en el plazo establecido de treinta días naturales y, además, no espera ningún inconveniente con Bruselas. Poco antes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, había pedido una decisión “ya”, porque los afectados llevan “más de un año en vilo”. La idea de Economía, según expuso el ministro, es poder profundizar en el análisis del potencial impacto de la operación en elementos “tan importantes y vitales” como la protección del empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial. Los compromisos que el BBVA asumió ya ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para poder tomar el control del Sabadell, tras 11 meses de estudio, favorecen, a juicio de la propia entidad, la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos.

En Bruselas, la Comisión Europea (CE) no aprecia razones para que el Gobierno de España bloquee o rechace la opa del BBVA sobre el Sabadell, y cree que debe alinearse con la autorización con condiciones ya dada por la CNMC, según fuentes comunitarias.

Cuerpo abogó por tener “una visión amplia” frente a quienes defienden más fusiones bancarias, y dijo que el Gobierno tiene que “atender a sus obligaciones” y mirar por el interés general.

Casi en paralelo, desde el ministerio de Trabajo se trasladaba que la operación solo puede autorizarse con el mantenimiento íntegro del empleo, de todas las oficinas, del crédito para pymes y autónomos en condiciones equivalentes a las actuales, la protección de los clientes frente a un deterioro de los servicios financieros y la no elevación de los niveles de concentración bancaria. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dijo que las condiciones del Consejo de Ministros “tienen que garantizar que no empeoramos, sino que mejoramos”.

Entretanto, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, dijo que existe espacio para que se produzca mayor concentración bancaria en España, aunque depende de la estrategia de las entidades.