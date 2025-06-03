Telefónica investiga un robo de datos en Movistar

Publicado por Marta Planes Cases Redactora del digital Creado: Actualizado:

Telefónica está investigando un 'hackeo' de datos de clientes de Movistar, según han confirmado fuentes de la compañía. En concreto, y por lo que se desprende de varios mensajes publicados en X, un pirata informático habría conseguido robar información personal de más de 20 millones de registros de clientes de Movistar, con elementos como el nombre completo, el DNI o la dirección entre otros. Un mismo cliente puede tener varios registros, de manera que la cifra global de afectados se desconoce y podría ser menor a los 20 millones. El 'hacker' ya ha filtrado un millón de datos como prueba, y pediría una recompensa de 1.500 millones de dólares a cambio de la información. La información filtrada hasta ahora corresponde al Perú, y no hay información de clientes de España.

Telefónica vendió en abril su filial peruana, Integra Tec Internacional, por unos 3,7 millones de solamente peruanos, unos 900.000 euros al cambio actual, según detalló a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).