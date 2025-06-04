El paro desciende al nivel más bajo desde 2008 con 15.422 leridanos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La demarcación de Lleida ha cerrado el mes de mayo con 15.422 personas registradas como desempleadas en el Servei Català d’Ocupació (SOC), la cifra más baja desde el mes de septiembre de 2008, aunque aún está lejos del mínimo histórico. A lo largo del pasado mes, las cifras de parados ha descendido en 570 personas, una reducción que se ha dado en todos los sectores: agricultura (-77), industria (-53), construcción (-40) y servicios (-406). Solo ha habido un repunte de seis desempleados entre el colectivo de personas que no han tenido un empleo anterior. El inicio de la campaña frutícola, con la de cerezas y el aclarados de los árboles, y la preparación de la turística han jugado a favor del empleo en la provincia. En estos momentos, Lleida cuenta 1.138 personas que buscan empleo en el campo, 1.402 en la industria, 1.093 en la construcción y 10.232 en los servicios. A ellos hay que sumar 1.557 de personas sin empleo anterior. El paro sigue teniendo perfil femenino en Lleida, con 9.132 desempleadas y 6.290 parados registrados en el SOC.

Por lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo durante el mes de mayo en Lleida, el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 5.559 personas, un 2,68% más y ha llegado hasta los 213.169. Este porcentaje es el más elevado de toda Catalunya y el tercero de todo el Estado, sólo por detrás de las Islas Baleares y de Huesca. En comparación con el mismo mes de hace un año, el incremento asciende a 3.811 personas, un 1,82% más.

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, valoró los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social en Catalunya como “históricos”, por ser las mejores cifras de toda la serie histórica desde junio de 2008, aunque aseguró que deben seguir haciendo esfuerzos para mantener esta evolución. El paro ha bajado en 6.198 personas en mayo en Catalunya, hasta los 319.519 parados. El paro se ha reducido en todos los colectivos que se analizan y se han registrado más contratos que en abril, hasta los 215.889.

En España, el desempleo ha descendido de los 2,5 millones por primera vez en 17 años, hasta situarse en los 2.454.883 desempleados en mayo, un mes en el que la Seguridad Social ha sumado 195.736 afiliados, hasta marcar un nuevo récord con 21.784.375 empleos, según los datos del Ejecutivo central.