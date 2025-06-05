El BCE baja los tipos de interés en 0,25 puntos y los sitúa en el 2%, el nivel más bajo desde finales de 2022

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Banco Central Europeo (BCE) vuelve a reducir los tipos de interés en 0,25 puntos y fija el tipo de referencia en el 2%. La rebaja, anunciada este jueves desde la sede de la entidad en Frankfurt, es la octava que se produce en menos de un año –y la séptima de forma consecutiva– y sitúa el precio del dinero en su nivel más bajo desde finales de 2022. Coincidiendo con el anuncio de los tipos, el organismo monetario también ha actualizado sus previsiones económicas para la eurozona, cogiendo especial atención al impacto de las políticas arancelarias de los Estados Unidos. En este sentido, el organismo ha mantenido las perspectivas para este 2025 y prevé una mejora del PIB del 0,9%.

Aparte de la rebaja del tipo de interés de referencia –desde septiembre de 2024 se utiliza lo que se aplica a las entidades que depositan dinero en el banco central– también se han reducido en un cuarto de puntos los otros dos tipos. En este sentido, el tipo de interés básico baja hasta el 2,15%, mientras que el tipo para los préstamos inmediatos pasa al 2,4%. Según informa la entidad, los cambios empezarán a tener efecto a partir del próximo 11 de junio.

La rebaja de los tipos llega en un contexto marcado por la incertidumbre política y económica, una incertidumbre que se ha acentuado desde la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca. Si bien voces como la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, han avisado en anteriores ocasiones de que la situación actual es "excepcional", los datos de inflación ponen de manifiesto que, de momento, el BCE consigue su objetivo de mantener la tasa próxima al 2%.

Según los últimos datos presentados por el Eurostat, la inflación en la eurozona durante el mes de mayo fue del 1,9%, tres décimas menos que abril. Ante una tasa bajo control, varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE –entre ellos el representante belga o el francés– habían defendido estas últimas semanas que la entidad todavía disponía de cierto margen de maniobra y veían "justificado" mantener una política monetaria expansiva para dar aire a la economía, a la espera de posibles choques en un futuro. En el comunicado emitido este jueves, el BCE reitera que su compromiso es el de asegurar que la inflación se mantiene "estable y de forma sostenida" en el 2% y que, en un contexto "de gran incertidumbre", seguirá aplicando "un enfoque basado en el análisis de los datos".

Previsiones de crecimiento

Junto con el anuncio de los tipos de interés, el banco central ha actualizado sus previsiones de crecimiento para la eurozona, unas estimaciones que se mantienen prácticamente invariables con respecto a los anteriores pronósticos. Para este 2025, los expertos de la entidad esperan que la economía crezca un 0,9%, mientras que para el 2026 y el 2027 vaticina una mejora del PIB del 1,1% y el 1,3%, respectivamente. Según el comunicado publicado este jueves, los datos reflejan un primer trimestre "más vigoroso del esperado" este 2025, al mismo tiempo que pronostica unas perspectivas "más débiles" para el resto del año.

Sobre las políticas arancelarias de Trump, el BCE espera que la incertidumbre actual "afecte a la inversión empresarial y a las exportaciones, especialmente a corto plazo," aunque también apunta que "el incremento de la inversión pública en defensa e infraestructuras dará apoyo progresivamente en el crecimiento a medio plazo". "Un aumento de los salarios reales permitirán en los hogares gastar más; eso, unido a unas condiciones más favorables, tendría que reforzar la capacidad de resistencia de la economía ante las perturbaciones mundiales", añade.

No obstante, los analistas del banco central advierten que una mayor escalada de las tensiones comerciales podría situar el crecimiento y la inflación por debajo del previsto. Por el contrario, un resultado favorable en las negociaciones arancelarias favorecerían el crecimiento económico y harían que la inflación se situara por encima del previsto.

Inflación controlada

De acuerdo con las proyecciones elaboradas por la entidad, la inflación general se situará en el 2% por término medio este 2025, tres décimas menos en comparación con las últimas estimaciones publicadas el marzo pasado. Con respecto al 2026, el BCE apunta a una inflación media del 1,6% (tres décimas menos), mientras que para el 2027 prevé una tasa del 2%, en línea con las últimas actualizaciones.

Según el organismo monetario, las revisiones a la baja correspondientes al 2025 y al 2026 responden a unos precios de la energía que se esperan más bajos, junto con una apreciación del euro. Por otra parte, las proyecciones sobre la inflación subyacente –las que no tienen en cuenta los precios de la energía y de los alimentos– se mantienen inalteradas, con tasas del 2,4% para 2025 y del 1,9% tanto para 2026 como para 2027.