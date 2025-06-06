El BCE recorta los tipos al 2% ante el débil crecimiento y los aranceles

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió ayer rebajar, por séptima vez consecutiva, en 25 puntos básicos los tipos de interés, reduciendo así al 2% el tipo de interés de la facilidad de depósito, su nivel más bajo desde diciembre del año 2022.

Con la rebaja de un cuarto de punto porcentual anunciada ayer, que tendrá efecto desde el próximo miércoles, el tipo aplicado a las operaciones de refinanciación del BCE bajará al 2,15% y el de la facilidad de préstamo al 2,40%. Sumando la actual rebaja, la entidad presidida por Christine Lagarde ha recortado a la mitad el interés de su facilidad de depósito desde que en junio de 2024 iniciara el actual ciclo de bajadas.

En su comunicado, el BCE indicó que la decisión del Consejo de Gobierno de llevar a cabo un octavo ajuste de este ciclo de relajación monetaria se basa en su evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, agravadas por la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos.

Los economistas del BCE revisaron sustancialmente a la baja sus expectativas de inflación para este año y el siguiente ante la bajada de los precios de la energía y la apreciación del euro, mientras que enfriaron ligeramente el impulso de la recuperación económica previsto para 2026.

Según el nuevo cuadro macroeconómico de la entidad, la tasa de inflación de la zona euro, que en mayo se situó en el 1,9%, alcanzará en promedio el 2% en 2025, en línea con el objetivo del BCE, mientras que el próximo año caería hasta el 1,6% y regresaría al 2% en 2027.

Lagarde, que expresó su intención de cumplir su mandato de ocho años como presidenta del BCE, que expira el 31 de octubre de 2027, evitó anticipar nuevas rebajas de tipos.

Sin embargo, la dirigente francesa manifestó que la entidad se acerca a un “fin de ciclo” en política monetaria, marcado por la crisis de la pandemia de la Covid-19, la invasión rusa a Ucrania y una crisis energética que hicieron subir los tipos para, posteriormente, reducirlos hasta los niveles actuales.

En este sentido, Lagarde cree que la entidad que dirige se encuentra en estos momentos en “una buena posición” para navegar ante la “incertidumbre” que se acerca en este nuevo ciclo que se ha abierto con la guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.