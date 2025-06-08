BBVA Banca Privada crece un 153% en los últimos 4 años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Banca Privada de BBVA ha alcanzado la cifra récord de más de 115.000 carteras de inversión, gestionadas o asesoradas en 2024, y ha cerrado el año con más de 154.000 clientes de banca privada y patrimonios. Este crecimiento representa un incremento del 153% respecto al cierre de 2020, según explicó el director de Banca Privada de BBVA en Catalunya, Daniel Gómez. En este sentido, destacó que en el caso de Catalunya han cerrado el primer trimestre del año con cerca de 36.000 clientes. Además, 2024 ha sido un año muy positivo también en términos de crecimiento de activos bajo gestión, con cerca de 137.000 millones de euros, un 15,5% más que en 2023. En Catalunya, superó los 16.840 millones en activos bajo gestión, cifra que llega a 19.330 millones al cierre de marzo.

Daniel Gómez explicó que el acompañamiento en la toma de decisiones es clave y aseguró que “es uno de los principales motivos por los que nos eligen (los clientes)”. Pero quiso citar tres aspectos que consideró como claves. El primero de ellos es el hecho de contar con un equipo de 707 banqueros en 218 ubicaciones de todo el Estado, con un equipo de 162 profesionales en Catalunya. “La clave es escuchar y conocer al cliente y sus objetivos para asesorarle sobre qué estrategia de inversión”, destacó. El segundo de los aspectos es el tecnológico con, por ejemplo, herramientas que permiten un seguimiento continuo de las inversiones a través de canales digitales. Y el tercer aspecto a tener en cuenta, apuntó, es “una amplia propuesta soluciones de inversión, adaptadas a necesidades de nuestros clientes. Un ejemplo claro son las Carteras de Inversión, uno de los vehículos más demandados, con más de 115.000 carteras activas en 2024, lo que supone un crecimiento del 26% respecto al año anterior”.

“De cara al futuro, queremos seguir reforzando nuestra propuesta de valor, para poder ofrecer a nuestros clientes el mayor número de servicios posibles con un trato aún más personalizado de la mano de los mejores profesionales en cada ámbito”, concluyó Daniel Gómez.