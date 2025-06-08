Catalunya crecerá este año en torno a un 3% pese a las incertidumbres y la volatilidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este 2025 será un año constructivo, en el que la economía irá transitando hacia un cierto enfriamiento, pero ordenado. Con esta frase Roberto Hernanz, responsable de Mercados de Banca Privada de BBVA en España, resumió el jueves en Lleida las previsiones para este ejercicio. Así lo puso de manifiesto en la jornada Decisiones que crean valor, invertir en un nuevo entorno económico, organizado por BBVA y el Grup SEGRE y que tuvo lugar en las Bodegas de Raimat. El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, destacó, por su lado, los datos que apuntalan que la actividad económica se mantiene firme, como son los referidos al empleo y la afiliación a la Seguridad Social, que han vuelto a marcar máximos en mayo en la demarcación de Lleida. Recordó que la economía local está muy basada en los servicios y, en este sentido explicó que se está viendo beneficiada por el cambio de preferencia de los ciudadanos, tanto locales como turistas, tras la pandemia. Se refería a lo que calificó como cambio de estructura a la hora de gastar el dinero, en el que ahora se priman más las experiencias y los servicios frente a los bienes. Esto explica el tirón del turismo en Lleida y en toda Catalunya.

En este contexto, y sin descartar posibles revisiones, BBVA Research prevé que la economía catalana crezca este año un 3%, dos décimas más que el conjunto del Estado y tres veces más que la Eurozona. Pero no solo el turismo conllevan noticias positivas, sino que Cardoso también quiso destacar la mejora de la competitividad del sector agroalimentarios con la finalización de la sequía y la mejora de la productividad en sectores como los servicios o el control de la inflación en el entorno del 2%, por debajo del crecimiento real de los salarios. También incidió en la evolución de los tipos de interés. Según sus cálculos, las familias catalanas con hipotecas se han podido ahorrar entre 1.000 y 1.200 euros en los dos últimos años, capital que han podido dedicar a incrementar su consumo.

Con todo, también alertó de posibles cuellos de botella, entre los que citó el cierto agotamiento en los próximos meses o años, dijo, de la aportación del turismo a la economía y su crecimiento. Asimismo aludió al elevado endeudamiento del sector público en un contexto actual de política fiscal expansiva.

Roberto Hernanz, por su lado, se refirió a la evolución de los mercados e hizo una clara recomendación a ahorradores e inversores: 2025 es un año en el que hay que diversificar. Es un ejercicio en el que, coloquialmente, dijo que vienen curvas y volatilidad, pero al mismo tiempo quiso destacar que es también un año con incrementos de resultados empresariales y que debería apuntalar las alzas en la renta variable. En cuanto a la renta fija, dijo que desde el punto de vista estructural y de valor considera que el binomio de rentabilidad y riesgo favorece a los activos de renta fija con la vista puesta en el medio y largo plazo.

La directora de zona de BBVA en Lleida, Manoli Jiménez, destacó ante las decenas de personas asistentes que el foro de análisis y de debate de BBVA y el Grup SEGRE permite compartir información actualizada para tomar decisiones financieras. Se refirió a la banca privada como un sector estratégico para la entidad financiera. La directora de SEGRE, Anna Sàez, por su lado, quiso poner de relevancia la importancia de contar con información rigurosa y contrastada en todos los ámbitos, de las perspectivas de los mercados a la política arancelaria de Donald Trump pasando por la reducción de la jornada laboral en la que trabaja el Gobierno central.