Estas son las empresas españolas con mejor reputación y los empresarios mejor valorados

Inditex, Mercadona y Grupo Social Once lideran la lista de las 200 empresas con mejor reputación en España, según un estudio de Merco, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, que sitúa a Juan Roig (Mercadona), Ana Botín (Santander) y a Amancio Ortega (Inditex) como los tres líderes empresariales más reputados.

Siguiendo con la lista de empresas, a las tres más reconocidas les siguen Repsol, Iberdrola, Coca-Cola, BBVA, Caixabank, Banco Santander y Mapfre, que completan el 'top diez' de empresas de la lista. En el ranking de líderes empresariales, Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, revalida la primera posición por séptimo año consecutivo.

Marta Ortega y Sánchez Galán completan el índice de directivos

A este le siguen Ana Botín (Santander), Amancio Ortega y su hija Marta (Inditex), e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), completando los cinco empresarios con mejor reputación en España. Por detrás se encuentran Florentino Pérez (Grupo ACS), Josu Jon Imaz (Repsol), María Dolores Dancausa (Bankinter), Isidre Fainé Casas (Fundación La Caixa) y Pablo Isla (Nestlé), que cierran la lista de los diez líderes con mejor reputación en España.

En dicho índice, en el que se sitúan 29 mujeres, han irrumpido César González-Bueno (Banco Sabadell), Patricia Ayuela (Línea Directa), Marc Murtra (Telefónica), Marc Puig (Grupo Puig), Borja Sánchez (Decathlon), Manuel Terroba (BMW) y Fina Llados (Amgen).

Reconocimiento a los mejores equipos de comunicación

Asimismo, Merco ha reconocido a las empresas con mejores equipos de comunicación a lo largo de 25 años, según los periodistas económicos, ensalzando en este sentido la labor de Santander, Mercadona, Inditex, Caixabank, Iberdrola, BBVA, Telefónica, Repsol, Coca-Cola y Endesa. Igualmente, se ha entregado un reconocimiento especial a la empresa que ha liderado el ranking de responsabilidad durante 25 años, Grupo Social Once, siendo "un ejemplo constante de compromiso social, de inclusión y ética empresarial".

Las 200 empresas con mejor reputación

Continuando con el índice de empresas, las siguientes posiciones para las empresas con mejor reputación las ocupan Mahou San Miguel (11), Ikea (12), Telefónica (13), Corporación Hijos de Rivera (14), Nestlé (15), El Corte Inglés (16), Leroy Merlin (17), Campofrío (18), Mutua Madrileña (19) y Heineken (20). A continuación se encuentran Meliá Hotels (21), Danone (22), la Clínica Universidad de Navarra (23), Endesa (24), Moeve (25), Siemens (26), HP (27), Seat (28), Decathlon (29) e ING (30).

Los últimos veinte puestos del 'top 50' los completan Sanitas (31), Pascual (32), Bankinter (33), Mango (34), Bayer (35), Alsa (36), Naturgy (37), Samsung (38), Capsa-Central Lechera Asturiana (39), Toyota (40), Banco Sabadell (41), El Pozo-Grupo Fuertes (42), Carrefour (43), Eroski (44), Acciona (45), Microsoft (46), Grupo Quirónsalud (47), Lidl (48), Google (49) y Minor Hotels (50).

Los siguientes veinticinco puestos los ocupan Aena (51), P&G (52), Amazon (53), BMW (54), Damm (55), Línea Directa (56), Santalucía Seguros (57), Apple (58), Pepsico (59), Esic University (60), Deloitte (61), Mercedes-Benz (62), Esade (63), Ferrovial (64), Renfe (65), DKV Seguros (66), Consum (67), McDonald's (68), Kutxabank (69), EY (70), Netflix (71), Grupo ACS (72), HM Hospitales (73), Dia (74) y Garrigues (75).

Completan las cien primeras posiciones PwC (76), MasOrange (77), FCC (78), Pfizer (79), Novartis (80), Adolfo Domínguez (81), L'Oréal (82), La Fagueda (83), Amadeus (84), Accenture (85), Grupo Planetaz (86), Triodos Bank (87), Astrazeneca (88), Abanca (89), IAG (90), Airbus (91), IE University (92), Ecoalf (93), Cellnex (94), Indra (95), Gestamp (96), Unilever (97), IESE (98), Iberostar (99) y Puig (100).

Les siguen Correos (101), Adidas (102), Aldi (103), Mediamarkt (104), The Walt Disney Company (105), Galletas Gullón (106), Adecco (107), Axa (108), Allianz (109), Generali (110), Volkswagen (111), Nike (112), IBM (113), Reanult (114), Lego (115), Isdin (116), Prosegur (117), Ibercaja (118), Grupo Bimbo (119), Barceló Hotel Group (120), Roche (121), Securitas Direct (122), Ford (123), Antolin (124), Volvo (125), (125), Covap (126), Johnson and Johnson (128), Enagás (128), Metro de Madrid (129), Bimba y Lola (130).

A continuación, se encuentran Unicaja (131), Cuatrecasas (132), Vodafone (133), CEU (134), Riu (135), Tesla (136), Bonpreu (137), Tendam (138), Reale (139), BSH Electrodomésticos/Balay (140), Cosentino (141), Porcelanosa (142), Casa Tarradellas (143), Ahorramás (144), Oracle (145), Cabify (146), Pikolin (147), Sanofi (148), Revolut (149) y Sacyr (150).

Por detrás, se sitúan Digimobil (151), Asisa (152), Corporación Mondragón (153), DCoop (154), GSK (155), Ouigo (156), Grifols (157), BonArea (158), LVMH (159), Ferrer (160), Almirall (161), Casa Ametller (162), Scalpers (163), Zurich (164), CAF (165), Gadisa (166), Volotea (167), Acerinox (168), Logista (169) y Rovi (170).

A continuación están Alsea (171), Grupo Mas (172), NTT Data (173), Glovo (174), Boehringer Ingelheim (175), McKinsey (176), Banca March (177), Cantabria Labs (178), Técnicas Reunidas (179), Merlin (180), Prisa (181), Abbvie (182), Camper (183), Diageo (184) y Patagonia (185).

Completan las últimas posiciones del ranking CIE Automotive (186), Saica (187), Deoleo (188), BNP Paribas (189), Lactalis (190), Persán (191), Estudio de Comunicación (192), Lilly (193), Uría Menéndez (194), Cigna (195), Grupo Valls Companys (196), Redeia (197), Finsa (198), Werfen (199) y Suez España (200).