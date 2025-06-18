El beneficio de Damm crece el 35%, hasta 175 millones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Damm cerró su ejercicio 2024 con un beneficio neto de 175 millones de euros, un 35% más que en el año anterior por la “evolución positiva de la actividad en sus principales mercados, junto con una eficiente gestión operativa y de costes”.

El grupo, que cuenta con la maltería La Moravia en Bell-lloc d’Urgell, cerró el año con una facturación de 2.025 millones de euros, por lo que supera los dos mil millones en ventas por segundo año consecutivo, cifra que se anticipa a lo fijado en el plan estratégico para el conmemorable año 2026. El resultado bruto de explotación (Ebitda), por su parte, superó los 320 millones de euros, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior. La división de bebidas de la empresa, que incluye cerveza, agua, refrescos y productos lácteos, vendió 21 millones de hectolitros en 2024, a lo que sumó una evolución “positiva de las áreas de restauración y distribución capilar, que contribuyeron a la consolidación de los ingresos del grupo”. Damm destacó que durante 2024 firmó un acuerdo con Nestlé para producir, comercializar y distribuir Nestea en España, Andorra, Gibraltar y Portugal a partir de este año, en el marco de su estrategia de diversificación y la búsqueda de nuevas oportunidades.