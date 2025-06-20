Antonio Turiel, investigador y científico del CSIC: “El apagón fue un accidente absurdo y una cuestión de codicia”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El sector tiene claras las causas del apagón del 28 de abril. En cuanto a la opinión pública, las explicaciones se quedarán probablemente como ahora, con un informe del ministerio y otro de Red Eléctrica que poco profundizan en los motivos reales del cero energético.

Antonio Turiel, investigador y científico del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) sostuvo que “es un problema de inversión”. “Hace tiempo que hay un problema de estabilidad”, también de integración de las renovables, señaló. “Esto se sabe, y también se sabe que la discusión es quién paga” las infraestructuras para un sistema con garantías, dijo Turiel.

El apagón “no debería haber pasado. Se podía haber evitado. Fue un accidente absurdo que si volviera a pasar sería imperdonable”, manifestó, a la vez que atribuyó el suceso a la “codicia”. Enric Betran, coordinador de la oficina de Transición Energética Colegial del Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida, coincidió en que fue un incidente “multifactorial”, que "estadísticamente puede volver a pasar” y añadió que “las soluciones no estarán mañana, hay que invertir en distribución, transporte y almacenaje” de energía.