La cooperativa de Artesa crece en venta de cerdos y fabricación de piensos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La cooperativa de Artesa de Segre ha incrementado la comercialización de cerdos y la fabricación de pienso y las ventas a socios, principalmente de porcino, pero también de vacuno de carne y ecológico. Así lo informó la entidad, tras la celebración el viernes de su asamblea anual, en la que el presidente, David Saura, y el director general Joan Potrony, explicaron el desarrollo del plan de reestructuración aprobado en diciembre y las diferentes líneas de actuación del plan de negocio, “que permite la continuidad y viabilidad de la entidad y la construcción de un nuevo proyecto cooperativo”. La cooperativa mantiene una alianza con Vall Companys.