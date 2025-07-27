Jordi Carbonell, excomisionado del PERTE agroalimentario: «Tenemos un sector agroindustrial realmente impresionante»

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Después de dos años y medio como comisionado del PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) agroalimentario en el ministerio de Industria, Jordi Carbonell ha dejado el cargo coincidiendo con la reestructuración del ministerio que ha eliminado esta figura. Hace balance de su experiencia y destaca que “tenemos un sector industrial impresionante, más potente que el del automóvil o el químico”.

¿Qué presencia ha tenido el sector de la provincia de Lleida en el PERTE 1?

Muy relevante. En total se presentaron 168 empresas de toda España y se adjudicaron 180 millones de euros en ayudas. De Lleida participaron empresas muy potentes: Teresa Carles (con dos proyectos muy importantes), Avícola de Lleida, Argal, Codorníu (la parte de Raimat), Industrias de Alimentos de Frutas del Segre, Vall Companys e Ignasi Clotet, de Mollerussa, con un proyecto muy curioso de desinfección para la industria alimentaria.

¿Cómo se seleccionaron esos proyectos?

En el PERTE 1 se exigía que las empresas se presentaran en agrupaciones, en consorcio. Fue un proceso complejo, pero muy riguroso. Y las que salieron seleccionadas lo fueron con proyectos sólidos y bien estructurados.

¿Y en el PERTE 2?

Aquí cambió el modelo. Se podían presentar proyectos individuales, y se han recibido 368 solicitudes. En el caso de Lleida, ya se han evaluado dos positivamente: Ecològica del Pirineu, de La Pobla de Segur, que es un ejemplo de producción de ternera ecológica con mucho éxito comercial, y una empresa cárnica del Grupo Jorge en Mollerussa. Pero hay muchas más pendientes de evaluación.

¿Cuándo sabremos si hay más proyectos de Lleida seleccionados?

A finales de mes se completará la evaluación. Sé que se han presentado bastantes más empresas de Lleida. Lo que no se puede decir aún es si recibirán ayuda o no. Pero hay muchas candidaturas y con buen nivel.

¿Qué tipo de proyectos se han presentado desde Lleida?

Muy variados. Desde grandes cárnicas hasta transformadoras de fruta, pasando por empresas innovadoras como la de Mollerussa que mencionaba antes. Lo bueno es que cubren distintos subsectores del agroalimentario, algo que demuestra la fortaleza y diversidad de la industria leridana.

¿Y qué expectativas tiene respecto al PERTE 3?

Este lo gestionará una empresa pública y será solo con préstamos, no habrá subvenciones, como con los dos programas anteriores.

¿Se puede decir que Lleida ha sabido aprovechar el PERTE agroalimentario?

Sí, absolutamente. Lleida ha respondido muy bien, con proyectos relevantes y empresas muy implicadas. Es un territorio con una industria alimentaria muy fuerte, bien organizada y con visión de futuro.

¿Cómo se ha producido su salida del cargo?

Lo teníamos estudiado para después del verano, pero se ha acelerado con la reestructuración del ministerio. La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ahora es secretaria de Organización del PSOE. Con esta reestructuración, desaparecen los comisionados del PERTE agroalimentario y de descarbonización.

Usted se incorporó en 2023, ¿con qué compromiso?

Me comprometí con Luis Planas y con la entonces ministra Reyes Maroto a trabajar un año para echar una mano. Y han sido dos años y medio. Me lo he pasado muy bien y ha sido un placer trabajar con Jordi Hereu.

¿Cómo resumiría el trabajo que ha hecho como comisionado?

Nos hemos dedicado a tres cosas. Primero, explicar bien el PERTE agroalimentario a las industrias, patronales y empresas para que se animaran a presentar proyectos. Segundo, recoger sus inquietudes y necesidades. Y tercero, una vez adjudicadas las ayudas, visitar las empresas.