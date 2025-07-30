La pensión de jubilación ha subido 416 euros desde 2018

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La pensión media de jubilación se ha incrementado en 416 euros en los últimos siete años, alcanzando este mes de julio los 1.353,89 euros, tras revalorizarse en el último año un 4,85%, según los últimos datos publicados ayer por el ministerio de Seguridad Social y un balance llevado a cabo por la delegación del Gobierno en Catalunya. En la demarcación se han abonado este mes 65.572 pensiones de jubilación, que representan el 63% del total. La prestación media se ha situado en los 1.185,4 euros, un 4,92% más que hace un año. El importe medio más elevado después de las pensiones por jubilación fue el de incapacidad permanente, que alcanza los 1.176 euros. Las de viudeda subieron hasta 820,97 euros y las de orfandad hasta los 471,44. Del total de pensiones, 19.363, el 18,9%, recibieron un complemento a mínimos.

Por otra parte, el balance socioeconómico del Gobierno, destaca que la provincia de Lleida ha ganado desde 2018 una media de 26.103 afiliados a la Seguridad Social, situándose el total a cierre del pasado mes de junio en los 218.427 cotizantes. El informe defiende también la estabilidad del empleo, afirmando que desde el año 2019 la firma de contratos indefinidos ha aumentado un 268,3 por ciento, pasando de 21.027 a 77.444. Añada también que 20.448 leridanos se benefician del Ingreso Mínimo Vital (IMV).