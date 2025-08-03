Josep Mª Gonzàlez, director territorial de Caixabank en Catalunya: «Apostamos por la inclusión real, allí donde no llega nadie»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Josep Maria Gonàlez, analiza la implantación de la entidad, el respaldo al tejido empresarial y las iniciativas sociales que impulsan desde la entidad. Destaca los más de cien años de historia y su compromiso con los municipios.

¿Cuál es hoy la presencia real de CaixaBank en Lleida?

Actualmente tenemos unas 80 oficinas en la provincia, con casi 215.000 clientes y un volumen de negocio cercano a los 11.000 millones de euros. En 56 municipios somos la única entidad bancaria. Esto nos da una gran responsabilidad, que reforzamos desde septiembre con el servicio de Ofimóvil, una oficina itinerante que da cobertura a 134 pueblos sin presencia bancaria. Ahí viven más de 46.000 personas.

¿CaixaBank se compromete a no cerrar oficinas en pueblos?

No hemos abandonado ningún municipio. Al contrario: seguimos invirtiendo en remodelaciones —como en La Pobla de Segur— y ampliamos servicios con oficinas Store, que abren mañana y tarde. Apostamos por la inclusión financiera real, allí donde no llega nadie más.

¿Qué representa el servicio de Ofimóvil para CaixaBank?

Es un símbolo de nuestro compromiso con el territorio. Desde su puesta en marcha en septiembre, el número de usuarios crece mes a mes. Entre enero y junio ha registrado un incremento del 6% en operaciones a través del empleado, del 27% en operaciones en cajeros automáticos y del 38% en visitas de clientes. Incluso recibimos mensajes de agradecimiento de los vecinos, algo que nos impulsa a seguir.

¿Cómo ha evolucionado la cartera de clientes entre particulares y empresas?

De los casi 215.000 clientes, unos 208.000 son particulares y más de 6.000 son empresas y pymes. Las cuotas de mercado superan el 50% y el crecimiento es notable: el año pasado destinamos 309 millones de euros al tejido empresarial, un 31% más que el anterior, a través de más de 2.200 operaciones. Este año, la tendencia sigue al alza.

¿Qué sectores destacan ahora en la economía leridana?

El agroalimentario es el más importante, tanto por su peso en el PIB como en nuestro negocio. También el transporte —especialmente por la matriculación de camiones— y la construcción, tanto pública como privada. Además, hay un núcleo de empresas tecnológicas muy activo, especialmente en la capital, y una industria turística en crecimiento en el Pirineo. El ecosistema emprendedor también tiene cada vez más peso.

¿Se nota el impacto de la incertidumbre global, como los movimientos de Donald Trump o los aranceles?

La incertidumbre siempre es un freno, pero de momento no está paralizando la actividad. La economía española sigue mostrando buenos datos macroeconómicos, con una inflación contenida y tipos de interés estables. Las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) siguen siendo positivas y eso anima tanto al consumo como a la inversión.

¿Qué dinámica presenta el mercado hipotecario en Lleida?

Hay mucha demanda de vivienda y poca oferta, lo que sostiene el alza de precios. Aun así, el mercado hipotecario está creciendo con fuerza, especialmente porque la mayoría de hipotecas actuales son a tipo fijo. Es una fórmula que recomendamos si se busca seguridad, y ahora, con tipos aún bajos, es un buen momento para contratarla.

¿Qué compromisos sociales destacan desde CaixaBank en Lleida?

Acabamos de lanzar “Generación +”, una nueva propuesta para clientes sénior, con soluciones financieras y de acompañamiento adaptadas al reto de la longevidad. También seguimos reforzando el emprendimiento con los premios EmprendeXXI, en colaboración con Enisa. Y, por supuesto, mantenemos nuestra labor social: apoyamos entidades como el Banc dels Aliments, Cáritas o Down Lleida, entre otros. El voluntariado de CaixaBank también es esencial para nosotros. Este año, durante el mes social, más de 180 voluntarios participaron en 40 actividades, beneficiando a 1.300 personas.

¿Y en el ámbito del tejido institucional o empresarial?

Colaboramos con las Cámaras de Comercio de Lleida y Tàrrega, La Trobada Empresarial al Pirineo —con 900 asistentes este año—, el Força Lleida y muchas otras entidades. De hecho, siempre que podemos, apoyamos las iniciativas que aportan valor al territorio. CaixaBank reafirma así su doble vertiente en Lleida: ser un motor económico y un agente social. Y lo hace con un pie en la tradición —oficinas centenarias— y otro en la innovación —Ofimóvil, Generación +, apoyo a startups—, sin perder de vista su papel de entidad arraigada y comprometida.