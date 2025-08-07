Tres heridos en una colisión frontal en la C-14 en Fígols i Alinyà

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas este jueves por la tarde en un choque frontal entre dos turismos en la C-14 en Fígols i Alinyà. Según el Servicio Catalán de Tráfico, una persona ha resultado herida grave y ha sido trasladada por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida y los otros dos heridos, de carácter leve, han sido evacuados al hospital de la Seu d'Urgell. El accidente ha obligado a cortar la carretera entre los puntos kilométricos 166 y 164 y posteriormente se ha dado paso alternativo (consultado el estado del tráfico).

En el lugar han trabajado cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de los Mossos d'Esquadra y tres ambulancias y un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Por otra parte, otro accidente, que no sería de gravedad, ha obligado a cortar la N-260 en Soriguera.