El sector porcino busca en el Sudeste Asiático impulsar su internacionalización

La interprofesional del porcino Interporc está promocionando los productos del porcino español de forma activa en Filipinas durante la celebración de la World Food Expo (Wofex) 2025, la feria de alimentación más relevante de Filipinas, que se clausura hoy en Manila. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de impulso a la internacionalización del sector porcino español en mercados prioritarios del sudeste asiático. Así, la interprofesional cuenta en esta feria con dos estands diferenciados. Uno dentro del pabellón agrupado de empresas españolas, está destinado a fomentar oportunidades comerciales con operadores locales, y otro centrado en la campaña europea EU Pork, The Smart Choice, que pone en valor la calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria del porcino europeo. De esta forma, destaca la puesta de largo de una promoción de carne y productos elaborados de cerdo español en supermercados Landers para acercar al consumidor filipino la carne de cerdo. Filipinas se ha consolidado como uno de los destinos clave para el porcino español. En 2024, ocupó el quinto lugar en el ranking por volumen de exportaciones del sector, con 186.298 toneladas (el 6,84% del total estatal) por un total de 316,6 millones de euros (el 3,60% del total).