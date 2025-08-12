La creación de empresas logra en Lleida su mejor junio en años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El número de nuevas sociedades mercantiles creció en la provincia de Lleida un 42 por ciento en el mes de junio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 93 empresas, su mayor cifra para este mes desde al menos 2006, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la creación de estas empresas se suscribieron casi 3,5 millones de euros, lo que supone un 38,3% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 37.752 euros, bajó un 56,9%.

Por su parte, la disolución de empresas se dobló de 4 en junio de 2024 a 8 en junio de este 2025.

En el conjunto del Estado, el número de empresas creadas creció un 15% en junio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.964 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007, según la estadística del INE.

Con el ascenso interanual de junio, la creación de empresas acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Se suscribieron casi 442,2 millones de euros, lo que supone un 6,2% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.332 euros, bajó un 18,4%.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 1,4% interanual en junio, con un total de 1.582 sociedades mercantiles desaparecidas. De las 1.706 empresas que se disolvieron en junio, el 79,9% lo hicieron voluntariamente.

El 20,3% de las sociedades que se crearon en junio se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,7%, al comercio.

En cuanto a las sociedades disueltas, el 18,2% pertenecía al comercio y el 16,4% a la construcción.

Las comunidades autónomas que crearon un mayor número de empresas el pasado mes de junio fueron Madrid (2.578 sociedades), Catalunya (1.950) y Andalucía, donde se crearon 1.835 empresas. Por su parte, las regiones que menos sociedades constituyeron fueron La Rioja (30), Navarra (78) y Cantabria (87).