La inflación anual sube tres décimas en julio en la provincia de Lleida y se sitúa en el 2,4%

La variación anual del IPC ha subido tres décimas en julio al conjunto de las comarcas de Lleida y se ha situado en el 2,4%. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los grupos que han influido más en la subida en la demarcación de Lleida han sido los de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que suben un 7,1%; la educación, que se encarece un 5,9%, y la ropa y el calzado, que se incrementan un 4,4% en el último año.

Con respecto al indicador mensual, con respecto a junio los precios han retrocedido una décima en la demarcación. En julio destaca la bajada de los precios de la ropa y calzado, que han retrocedido un 8,4% con respecto a junio por el efecto de las rebajas de verano.