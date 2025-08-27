Lleida cuenta con 2,38 trabajadores cotizando por cada pensionista

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Lleida tiene un total de 2,38 trabajadores cotizando a la Seguridad Social por cada pensionista, según reflejan los datos oficiales del mes de junio. Se trata de una ratio mejor que el promedio estatal (2,34), pero ligeramente peor a la registrada en el conjunto de Catalunya (2,46). En el caso de las comarcas leridanas, el número de trabajadores se sitúa al finalizar el primer semestre en 218.427, mientras que los pensionistas son 91.707. En el caso de Catalunya, el mejor registro lo tiene la provincia de Girona, donde cotizan 2,62 personas por cada beneficiario de una de estas prestaciones. Le sigue Barcelona (2,48), mientras que la relación entre trabajadores y pensionistas más baja se da en Tarragona (2,23), que se sitúa a la cola de Catalunya.

Con todo, la situación ha mejorado en los últimos diez años. El empuje que mantiene el empleo ha elevado el número de cotizantes por cada pensionista. En la última década, la tasa española ha pasado del 2,04 de junio de 2015 hasta el 2,34 del mismo mes de 2025, gracias a que el número de cotizantes ha crecido un 26,7%, casi tres veces más que el de pensionistas, que ha aumentado un 10,7%. Pese al incremento notable de esta tasa de dependencia, hay diferencias territoriales que fluctúan desde los tres ocupados y medio por pensionista de Baleares a la poco más que paridad de Ourense. Entre las mejores ratios también se sitúan Madrid (3,25) o a Almería (3,06), mientras que ls peores se contabilizan también en Lugo (1,33) y León (1,36).

La tendencia al alza de la tasa de dependencia cambiará en el futuro, una vez se jubile la llamada generación del baby boom (aquellos nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970). Este retiro en masa elevará el número de pensionistas hasta cerca de los 16 millones de personas, según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que espera una población en edad de trabajar similar a la actual (36 millones).

La pensión media en las comarcas de Lleida se ha situado en 1.186,87 euros a fecha 1 de agosto, por debajo del promedio catalán (1.365,04) y estatal (1.312,95), según los datos hechos públicos ayer por el ministerio de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el caso de las prestaciones de jubilación, el promedio leridano es de 1.355,66 euros mensuales, frente a los 1.541,15 catalanes y los 1.507,55 del conjunto del Estado.