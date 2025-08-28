Hereu apuesta desde Lleida por "diversificar los mercados para no depender sólo del acuerdo comercial con los Estados Unidos"

Publicado por redacció / agències Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defiende que hay que diversificar los mercados para no depender sólo del acuerdo comercial con los Estados Unidos y que hay que pasar a una ofensiva comercial para que los productos industriales y agrícolas del país tengan más presencia en el Mercosur, en el mercado asiático y en el mercado interior europeo. Durante una visita al matadero de pollos Avidel del grupo Vall Companys en Lleida, el ministro ha admitido que el acuerdo arancelario entre la UE y los Estados Unidos "no es el mejor que hubiéramos deseado", pero "aporta certezas" una vez ya se ha cerrado. Hereu ha recordado que el gobierno español invierte 14.000 millones de euros en un plan de políticas de defensa de las estructuras productivas y el relanzamiento comercial.

El ministro ha dejado claro que "no creemos en las guerras comerciales", pero ha explicado que el plan quiere defender sectores productivos afectados por el acuerdo arancelario, como los del acero, la automoción o la agroalimentación, y permite desplegar recursos económicos para impulsar las exportaciones hacia otros mercados.

"Europa es una gran economía que tiene que poder comerciar, evidentemente con los Estados Unidos, que siempre ha estado importante, pero también con muchas otras zonas. El acuerdo de Mercosur es un objetivo deseable y mercados como el asiático, la India o China, son mercados en los cuales tenemos que tener mayor presencia", ha añadido.

Hereu ha explicado que esta semana el gobierno español se ha reunido con representantes de los sectores agrarios, químicos, farmacéuticos, del plástico, siderúrgicos y de la automoción, y ha destacado que los ministerios de Economía, Industria y Agricultura están haciendo seguimiento del plan de respuesta y relanzamiento comercial presentado en abril por el ejecutivo.

El ministro de Industria ha añadido que el efecto del acuerdo arancelario sobre el tejido industrial español es "limitado" porque el peso de las exportaciones, ha dicho, "tiene sus límites", pero ha insistido en que velan por "analizar, cuidar y seguir a todos y cada uno de los efectos que puedan ser perniciosos en cada una de las empresas".

Vall Companys recibe 8 millones del PERTE agroalimentario para financiar un proyecto de innovación en economía circular

El ministro ha visitado este jueves el matadero de pollos Avidel de Lleida, del grupo agroalimentario Vall Companys, con capacidad para sacrificar 12.000 pollos la hora y una plantilla de 800 trabajadores. Hereu ha definido el grupo como "el mejor ejemplo de la potencia que tiene la industria agroalimentaria en Catalunya y en toda España" y ha destacado la inversión en innovación y sostenibilidad.

Un momento de la visita al matadero Avidel.Gerard Hoyas

El grupo leridano ha recibido 8 millones del PERTE agroalimentario para financiar un proyecto de innovación en economía circular con una inversión total de 17 millones. En conjunto, cerca de 400 proyectos empresariales han recibido 232 millones provenientes de estos fondos, el 30% de los cuales corresponden a empresas de Cataluña. La inversión en la demarcación de Lleida asciende a los 70 millones de euros.

Acuerdos de acogida de menores migrantes

Por otra parte, Hereu ha dicho que el gobierno español velará para que los acuerdos y la ley de acogida de menores migrantes no acompañados se cumplan "sin excepción". "Es un tema de derechos humanos y nos parece un principio fundamental que defenderemos con firmeza, ha afirmado durante su visita en Lleida. En este sentido, el ministro ha instado a la "corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas" y ha insistido en el hecho que los territorios tienen que afrontar y asumir su cuota" a favor de la atención de los derechos fundamentales.