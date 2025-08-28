Las hipotecas sellan en Lleida su mejor mes de junio en quince años

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El número de hipotecas sobre viviendas creció un 9,45% en junio en la provincia de Lleida respecto al pasado año, hasta las 301 firmas. Se trata de la mejor cifra en un mes de junio desde el año 2010, es decir, de los últimos quince años –entonces se registraron 389–, según los datos que publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado en el primer semestre, el total sube hasta los 1.835 préstamos, un 24,9% más que en 2024, como consecuencia de la bajada de tipos de interés.

En cuanto al capital prestado durante junio, subió hasta los 42,3 millones de euros, un 64,9% anual más; de modo que el préstamo medio se situó en los 140.764,1 euros.

Mientras, el número de hipotecas canceladas durante el mes de junio ascendió a las 273, lo que supone un aumento del 12,8% con respecto a junio de 2024.

Por su parte, las hipotecas constituidas sobre viviendas en Catalunya creció un 32,2% en junio respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 7.154 operaciones, siendo también –como en el caso de Lleida– el mejor mes de junio desde 2010. Asimismo, en el acumulado en el primer semestre, el total sube hasta los 42.135 préstamos hipotecarios, un 23,8% más que en 2024.

En el conjunto del Estado, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad aumentó el 31,7% en junio con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 41.834 operaciones, según lel INE.

Aunque en junio bajó el 1% el número de hipotecas firmadas respecto a mayo, mes en el que se firmaron 42.274 hipotecas, se han incrementado el 24,9% en el primer semestre.

El mantenimiento del ritmo de la firma de hipotecas coincide con el inicio del cambio de rumbo en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que empezó su senda de recorte de tipos de interés en junio de 2024, cuando bajó las tasas desde el 4,5 % hasta el 4,25%.

El portavoz de pisos.com, Ferran Font, prevé que al ritmo observado en los últimos meses “a final de año se superarán las 500.000 hipotecas”, lo que no sucedía “desde hace 15 años”.

Y es que, últimamente, es más asequible firmar una hipoteca para adquirir una vivienda que alquilarla, ya que los precios se han incrementado alarmentemente.