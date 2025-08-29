El precio de los carburantes suma todo agosto de caídas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El precio de los carburantes ha mantenido esta semana la tendencia bajista de prácticamente todo el mes de agosto y ha marcado nuevos mínimos en lo que va de verano, a las puertas ya de la operación retorno de las vacaciones.

En concreto, el precio medio del litro de diésel ha caído por cuarta semana seguida, para situarse en los 1,407 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de junio, según el Boletín Petrolero de la UE. Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha acumulado su quinta semana de descensos, retrocediendo hasta los 1,477 euros, en niveles de mediados de junio. Con estos niveles, el precio del litro de diésel suma un descenso del 2% en agosto, mientras que el de la gasolina ha bajado un 1%. En lo que va de año, el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 3,2% frente al cierre del ejercicio anterior, mientras que el del diésel es del 2,5%.

Así, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,38 euros, unos 1,7 euros menos que en las mismas fechas del año pasado. Por su parte, llenar un depósito de gasolina supone un desembolso de unos 81,23 euros, casi 4,9 menos que en 2024.

La luz registra un déficit de tarifa provisional de 1.076 millones

� El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.076,52 millones de euros en la 6ª liquidación, correspondiente a junio. El total de ingresos fue de 6.060,3 millones de euros y los costes fueron de 7.136,82 millones. Por su parte, la demanda en consumo ascendió a 95.401 gigavatios hora (GWh). En el sector gasista, los ingresos liquidables declarados en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, ascendió a 1.518,75 millones de euros, un 11,5% menor. Mientras, la demanda de gas facturada hasta el 30 de junio sumó 216,9 TWh (Teravatio-hora), 10,4 más que en 2024.