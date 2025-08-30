El Sabadell reparte entre sus accionistas 370 millones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Banco Sabadell repartió ayer un dividendo de 0,07 euros por acción a cuenta de los resultados de 2025. En total, son unos 370,1 millones de euros entre sus accionistas, lo que supone un 37% de los beneficios cosechados hasta el primer semestre, de 975 millones. Este pago ordinario se incluye en el plan de remuneración al accionista para el periodo 2025-2027 que el banco presentó a finales de julio como una hoja de ruta en solitario frente a la opa que BBVA quiere lanzar por el propio Sabadell.

En total, Sabadell prevé repartir unos 6.300 millones hasta 2027, una cifra equivalente a más del 40% de su capitalización bursátil actual. Estos 6.300 millones, que se distribuirán mediante dividendos en efectivo y recompras de acciones, incluye la distribución del 60% de los beneficios logrados en el periodo, el reparto de todo el capital que exceda del 13% y un dividendo extraordinario de 2.500 millones por la venta de TSB. Para 2025, el banco planea repartir 1.300 millones con cargo al ejercicio actual. Para los dos siguientes ejercicios, 2026 y 2027, Sabadell estima que remunerará a sus accionistas con al menos 2.500 millones.

Paralelamente, la entidad dedicará 1.002 millones a programas de recompra de acciones. Según explica la entidad, tiene como objetivo reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones propias recompradas, lo que hace que “cada accionista sea propietario de un porcentaje mayor del banco y, por tanto, tenga derecho a percibir una parte superior de los beneficios”.Este pago también va a obligar a BBVA a ajustar de nuevo el precio que quiere ofrecer en su opa por Sabadell. Así, el canje va a pasar a ser de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por acción a cambio de 5,5483 acciones de Sabadell. Hasta ahora, el número de títulos de Sabadell era de 5,3456. Se trata de un ajuste automático previsto en el anuncio de la opa que BBVA hizo en mayo de 2024.