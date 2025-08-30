La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto pese a los carburantes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en agosto en el 2,7%, gracias a que el comportamiento de los precios de los alimentos y de la electricidad compensó el de los carburantes, según los datos avanzados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La estabilidad del IPC interanual en el octavo mes del año frena la escalada experimentada por la tasa de inflación durante los dos meses anteriores.

El organismo explicó ayer que el mantenimiento del IPC en el 2,7% se debe a la influencia al alza de los carburantes, cuyos precios disminuyeron menos que en agosto del año pasado, y la influencia a la baja de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que recortaron sus precios más que el año anterior, y de la electricidad, que subió con menos intensidad que en agosto del año pasado. La inflación subyacente, por su parte, subió una décima.

“La estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo”, destacó el ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo.

Por su parte, el Colegio de Economistas de Catalunya (CEC) cree que los datos muestran la “pérdida de competitividad” en relación con los países de la zona euro y los principales mercados exteriores. Considera que “sería pertinente profundizar en el análisis de los apartados y de los factores específicos que explican el comportamiento diferencial de la inflación española en comparación a la comunitaria para corregirlos”.

Subyacente

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en agosto creció una décima, hasta el 2,4%, su valor más alto desde abril. Con este avance, la inflación subyacente encadena dos meses de alzas interanuales.

En términos mensuales (agosto sobre julio), el IPC no experimentó variación, en contraste con la caída del 0,1 por ciento registrada el mes anterior y con la que se rompieron nueve meses consecutivos de alzas mensuales.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) también mantuvo estable su tasa interanual en agosto en el 2,7%, y no registró variación mensual. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,4% para el octavo mes del año, según apunta Estadística.