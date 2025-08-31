La asociación de autónomos alerta: los que se jubilan aumentarán el 15% este año

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El número de trabajadores autónomos que se jubilarán este año aumentará un 15% con respecto a 2024 de seguir la tendencia actual, que muestra que en los cinco primeros meses del año, las altas de pensiones de jubilación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se han incrementado en más de un 13% con respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo ha advertido la organización de autónomos UPTA, que señala que en 2024 se jubilaron más de 60.000 autónomos, de los que 22.905 lo hicieron entre los meses de enero y mayo.

En los cinco primeros meses de este año, las altas iniciales de pensiones de jubilación generadas en el RETA ya alcanzan las 26.526 en el conjunto del Estado, tendencia que de proseguir en el resto de meses del año, acabaría por reflejar un aumento de las jubilaciones de autónomos del 15% en cualquiera de las distintas modalidades de retiro.

Lleida tiene en la actualidad una media de 32.659 trabajadores autónomos, a los que se suman otros 4.021 en el régimen especial agrario. Las pensiones actuales rerivadas del régimen de autónomos alcanzan las 34.042 en las comarcas leridans, de las que 22.925 corresponden a jubilaciones, según la información de la Seguridad Social referida al mes de agosto.

Para UPTA, los datos de jubilaciones reflejan el envejecimiento de la población activa en el régimen de autónomos y la ausencia de políticas de relevo generacional, lo que supondrá mayor número de bajas y menor número de cotizantes en este régimen especial.

“El RETA presenta un envejecimiento más acelerado que otros regímenes de la Seguridad Social debido a la estructura demográfica y las características propias del colectivo. Los autónomos, en su mayoría, están activos a edades más avanzadas y dependen casi exclusivamente de la pensión de jubilación, ya que tienen más dificultades para acceder a otras prestaciones sociales como la incapacidad permanente o el cese de actividad”, argumenta UPTA.