El sector agrícola exige cláusulas espejo con el Mercosur

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los agricultores y ganaderos leridanos lamentan que el pacto de la UE con Mercosur, que fue presentado el miércoles por la Comisión Europea, no mantenga el equilibrio en materia de seguridad alimentaria, preservación del medio ambiente o condiciones laborales entre los diferentes actores. Para el director general de Afrucat, Manel Simon, el punto débil del acuerdo es que no incluya ‘cláusulas espejo’ que deberían equiparar los sistemas de producción entre ambas regiones. Sin embargo, no teme una “afectación directa” a corto plazo porque incluye dos zonas en contratación, es decir, que mientras Catalunya concentra la producción en verano, los países sudamericanos cosechan en invierno. Por su parte, el líder de Asaja, Pere Roqué, avisó que el pacto no beneficia a ningún sector agrícola y alertó de la posible importación de productos como la carne o el maíz adulterados con “hormonas o fitosanitarios que aquí llevan años prohibidos” y que podría suponer una “competencia desleal”. Ayer decenas de agricultores de una treintena de organizaciones de diferentes países de la UE se manifestaron contra el pacto frente al Europarlamento.