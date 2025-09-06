Sindicatos y patronal firman el nuevo convenio del metal de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La patronal, Femel y los sindicatos UGT y CCOO firmaron ayer el nuevo convenio del metal de Lleida, que tendrá una vigencia de tres años (2025-2027). En materia económica, el texto fija un incremento del 3% en 2025, con efectos desde el 1 de enero, y del 2,5% para los dos años siguientes. En al ámbito social destaca la ampliación de las vacaciones hasta 22 días laborables o el derecho a 16 horas anuales para visitas médicas.