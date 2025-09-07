SEGRE

ERC se reúne con JARC para tratar las demandas del sector agrario

Los representantes de ERC y JARC presentes en la reunión. - ERC LLEIDA

REDACCIÓ

La portavoz de ERC en el ayuntamiento de Lleida, Jordina Freixanet, la diputada en el Parlament Montse Bergés y el referente en materia de agricultura de la Federación de ERC de Ponent, Carmel Mòdol, se reunieron ayer con representantes de JARC para trabajar en las principales reivindicaciones del sector agrario y trasladarlas a la Paeria y al Parlament. Mejoras en la normativa catalana de arrendamientos rústicos fueron una de las principales demandas.

