ERC se reúne con JARC para tratar las demandas del sector agrario

La portavoz de ERC en el ayuntamiento de Lleida, Jordina Freixanet, la diputada en el Parlament Montse Bergés y el referente en materia de agricultura de la Federación de ERC de Ponent, Carmel Mòdol, se reunieron ayer con representantes de JARC para trabajar en las principales reivindicaciones del sector agrario y trasladarlas a la Paeria y al Parlament. Mejoras en la normativa catalana de arrendamientos rústicos fueron una de las principales demandas.