AGRICULTURA
ERC se reúne con JARC para tratar las demandas del sector agrario
La portavoz de ERC en el ayuntamiento de Lleida, Jordina Freixanet, la diputada en el Parlament Montse Bergés y el referente en materia de agricultura de la Federación de ERC de Ponent, Carmel Mòdol, se reunieron ayer con representantes de JARC para trabajar en las principales reivindicaciones del sector agrario y trasladarlas a la Paeria y al Parlament. Mejoras en la normativa catalana de arrendamientos rústicos fueron una de las principales demandas.