El BBVA se cita con accionistas y el Sabadell espera mejoras

EL BBVA ha organizado más de diez reuniones con accionistas de Sabadell en localidades de Catalunya, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Asturias para informar y resolver las dudas que tengan sobre la opa que comenzó este lunes. En Lleida, está prevista el día 23. El Banco Sabadell está convencido de que el BBVA mejorará su oferta para que los accionistas del banco catalán le vendan sus acciones y salga adelante su opa, aunque el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha reiterado que es “inamovible”. El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, durante una conferencia con inversores institucionales organizada por Barclays en Nueva York, se mostró convencido ayer de que el BBVA mejorará su oferta antes de que finalice el periodo de aceptación de la opa, el próximo 7 de octubre incluido. Manifestó que esa oferta, por la que el BBVA entregaría una acción de nueva emisión del BBVA más 0,70 euros en efectivo por 5,5483 acciones del Sabadell, “no puede ser la última” dado el “atractivo” del Sabadell.Sin embargo, Carlos Torres, de quien ayer se publicaron entrevistas en diferentes medios catalanes, reiteró lo que ya dijo el pasado viernes después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizara el folleto explicativo de la opa, que la oferta es “inamovible”.