SEGRE
lo AVANZA  SEGRE

Muere un hombre en Lleida tras ser agredido mientras paseaba a sus perros

EMPRESAS

ICG celebra mañana su cuarenta aniversario en la Llotja de Lleida

Las instalaciones de ICG-Hiopos en el polígono de Torrefarrera. - ICG

Las instalaciones de ICG-Hiopos en el polígono de Torrefarrera. - ICG

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

ICG Software conmemorará mañana en la Llotja de Lleida sus 40 años de innovación tecnológica y compromiso con la sociedad con un acto institucional que contará con la participación de destacadas autoridades. Incluirá la proyección del documental Va néixer un somni con entrevista a Andreu Pi, presidente de ICG; el concierto BarrockDance y cerrará con un espectacular show con más de 300 drones que iluminará el cielo de Lleida en un montaje inédito en la ciudad.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking