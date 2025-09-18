ICG celebra mañana su cuarenta aniversario en la Llotja de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

ICG Software conmemorará mañana en la Llotja de Lleida sus 40 años de innovación tecnológica y compromiso con la sociedad con un acto institucional que contará con la participación de destacadas autoridades. Incluirá la proyección del documental Va néixer un somni con entrevista a Andreu Pi, presidente de ICG; el concierto BarrockDance y cerrará con un espectacular show con más de 300 drones que iluminará el cielo de Lleida en un montaje inédito en la ciudad.