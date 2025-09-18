Mercadona es la cadena que más crece este año

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Mercadona consolida su liderazgo al frente de la distribución alimentaria en los primeros ocho meses del año, tras ser la cadena que más ha crecido en este periodo, mientras que Lidl refuerza su posicionamiento en el mercado y Dia, tras su reestructuración, vuelve a ganar cuota de mercado, según el Balance de la Distribución, elaborado por Worldpanel by Numerator. En concreto, la cadena de Juan Roig ha incrementado su cuota un 0,7 puntos porcentuales, hasta alcanzar los 27,3% del mercado.

Por su parte, Carrefour se mantiene en la segunda posición con una cuota de mercado del 9%. Lidl es tercero con un cuota de mercado del 6,9% y Eroski se mantiene una tendencia positiva, con una cuota de mercado del 4,3%, tras ganar 0,1 puntos porcentuales, al volver a ganar cuota en el País Vasco y Catalunya con Caprabo.