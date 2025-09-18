Pons abre la campaña oleícola más precoz y prevé unas 350 toneladas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Pons abrió ayer las puertas de su molino de aceite en l'Albagés y dio el pistoletazo de salida a su campaña oleícola más temprana, dado que se adelanta varias semanas con respecto a las fechas habituales, en un récord histórico de precocidad para la empresa. Explica que es gracias a la inversión en el molino con biotecnología de extracción en frío de última generación que, afirma, sitúa la compañía al frente de la innovación en el sector oleícola. Esta campaña espera alcanzar una producción de 350 toneladas.

La primera protagonista de la campaña será la variedad Lecciana, destinada a la colección Janiroc, una variedad que la cosecha 2024 tuvo una acogida que la empresa califica de espectacular tanto en mercados como en concursos internacionales. En su primera aparición en concursos, obtuvo, por ejemplo, medallas de oro y reconocimientos de prestigio en certámenes de referencia mundial como el NYIOOC World Olive Oil Competition (Nueva York), el Dubái International Olive Oil Competition, Il Magnifico (Italia) y el London International Olive Oil Competition.

La decisión de iniciar la cosecha tan pronto responde a la información obtenida con la nueva tecnología NIR (infrarrojos) incorporada al molino que Pons en l’Albagés. Esta tecnología permite analizar con gran precisión el estado de maduración de la oliva y determinar el momento óptimo para extraer el aceite. El CEO de Pons, Eduard Pons, destaca en este sentido que la información apunta a un rendimiento ya del 16% de las olivas por lo que han decidido arrancar la campaña. Explica que la variedad Lecciana es temprana, pero que nunca lo había sido tanto.

Las condiciones de campo de los olivares en estos momentos indican que la campaña oleícola será más corta en volumen, pero con una aceituna que presenta tanto buen calibre como excelente calidad, explica Pons. Esta situación refuerza la apuesta para obtener aceites con un perfil organoléptico intenso y equilibrado. Una vez recogida la variedad Lecciana con la que arranca la temporada, será el turno de las Arbequina y Koroneiki, y finalmente se recogerá la Arbosana, que pondrá el punto final en la campaña de este 2025.

Pons inauguró en septiembre de 2023 su molino de última generación. La almazara y los nuevos olivares supusieron una inversión de 8 millones de euros.