La Generalitat destina 18 millones a potenciar el cooperativismo agrario

El departamento de Agricultura de la Generalitat destinará este año 18 millones de euros en ayudas para dar impulso a la competitividad de las cooperativas agrarias catalanas. Así lo anunció ayer el conseller del ramo, Òscar Ordeig, durante una visita a la cooperativa de Artesa de Segre. Estas ayudas, cuya convocatoria se abrirá esta próxima semana y que se articularán a través de programa Impuls.coop, permitirá a las cooperativas “profesionalizarse, digitalizarse, ganar dimensión y ayudar a garantizar el relevo generacional”, indicó el conseller. El objetivo es que estas organizaciones puedan adaptarse a los cambios profundos en los que está inmerso el sector agroalimentario, impuesto por las nuevas directrices que llegan tanto a nivel estatal como europeo, así como para que se sigan promoviendo los procesos de intercooperación que permitan la creación de nuevos modelos de colaboración dentro de la economía social. Actualmente, en Catalunya hay 193 cooperativas agrarias que aglutinan 32.115 socios productores y que generan 4.300 puestos de trabajo. “El 50% de la producción agraria y el 25% del sector ganadero”, destacó Ordeig.

Cualquier cooperativa agraria de primer y segundo grado dedicada a la transformación o comercialización de productos agrarios con sede en Catalunya puede presentarse a la convocatoria, que cuenta con cuatro líneas de subvención. La primera va dedicada a fomentar los vínculos entre cooperativas y empresas. La segunda busca incentivar la intercooperación, mientras que la tercera quiere dar impulso a las fusiones. La última está enfocada a promover la creación de nuevas empresas, con el proposito de generar más agrupaciones.