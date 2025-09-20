Ros Roca inaugura una nueva planta de producción en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La empresa Ros Roca, filial del grupo neerlandés Terberg, inauguró ayer su nueva planta de producción en Tàrrega, donde ha invertido 25 millones de euros y ha supuesto la creación de 200 puestos de trabajo en los últimos tres años. La nueva planta ha ampliado sus instalaciones en la capital del Urgell hasta los 96.000 metros cuadrados, desde donde fabrica equipos recolectores de basura, con una capacidad total de producción de unas 1.600 unidades anuales. El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, elogió la capacidad de “diversificación” de la empresa y el hecho de que exporte un 70% de su producción a mercados muy variados, que incluyen Europa así como Malasia, Singapur o Emiratos. Según Sàmper, Ros Roca es un ejemplo de que “Tàrrega es capaz de hacer frente a cualquier dificultad exterior”, en referencia a los aranceles de EEUU. Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, destacó que “es una de las empresas más importantes de la ciudad que da trabajo a muchas familias”.

Ros Roca nació en Agramunt el 1953 y hace 57 años que la empresa está instalada en Tàrrega. El 2016 se fusionó con el grupo Terberg, que inició así su presencia en Catalunya. Pere Petit, responsable de la firma, explicó que “esta ampliación es una apuesta clara por la consolidación y el crecimiento del proyecto de Tàrrega que permitirá producir de forma más eficiente”. Parte de la inversión se ha destinado a la adquisición de nueva maquinaria y la automatización de procesos. El objetivo es continuar la ampliación en fases posteriores. Ros Roca factura unos 163 millones anuales y da trabajo a 600 personas.