El Grupo Griñó cerró 2024 con una facturación récord de 203 millones, un 8,8% más

La compañía especializada en servicios medioambientales, economía circular y energía renovable Grupo Griñó cerró 2024 con una facturación récord de 202,8 millones de euros, un 8,89% más que en el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 14,2 millones, informa en un comunicado este lunes.

El grupo con sede en Lleida registró un Ebitda de 40,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,25% respecto a 2023, y en los últimos dos años, ha invertido estratégicamente 35,7 millones de euros en nuevas tecnologías de generación de energía verde y otras capacidades de valorización de residuos.

El presidente de Grupo Griñó, Joan Griñó, ha destacado que 2024 "ha sido un año de consolidación y de proyección estratégica" en el que la compañía, textualmente, ha reforzado su solidez financiera y reafirmado su compromiso con la economía circular y la descarbonización. Ha subrayado el papel e de la tecnología como motor de transformación afirmando que la misión de la empresa es "convertir residuos en recursos, generar energía limpia y ofrecer soluciones circulares capaces de responder a los grandes retos medioambientales".

En materia de innovación, Grupo Griñó ha destinado 35,7 millones de euros a inversiones en infraestructuras en los últimos dos años, que se han focalizado en ámbitos estratégicos del Grupo, como la producción de energía verde, la gestión y valorización eficiente de recursos y el desarrollo de soluciones tecnológicamente innovadoras.

Desarrollo local

Grupo Griñó ha reforzado en 2024 su contribución al desarrollo social y territorial, destinando 39 millones de euros en impuestos, cotizaciones y contribuciones a nivel local, autonómico y estatal, "una aportación que refuerza el estado del bienestar y beneficia al conjunto de la sociedad". Además, contribuyó con más de 112.000 euros para proyectos de sostenibilidad, desarrollo local y programas sin ánimo de lucro.