BANCA
CaixaBank analiza con clientes en Lleida las perspectivas económicas
CaixaBank Banca Privada celebró ayer un encuentro con 50 clientes para presentar su nuevo servicios Advisory GPS, que permite diseñar carteras de inversión personalizadas, y analizar las claves macroeconómicas que marcarán el último trimestre del año. Los expertos apuntaron a un escenario de tipos elevados, debido a la incertidumbre geopolítica, pero con buena perspectiva en rentas variables y oportunidades en sectores como el de la IA.