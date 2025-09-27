RECONOCIMIENTOS
La leridana Núria Jordi, premiada por su carrera en el campo de la ciberseguridad
La leridana Núria Jordi, natural de la Pobla de Segur, ha sido reconocida con el premio Inspiración a l’Emprenedoria que otorga el proyecto Woman Approved, dirigido por el Instituto Más Mujeres, por “promover entornos inclusivos, colaborativos y empáticos”. Jordi lidera el equipo de ciberseguridad del sur de Europa de la compañía Cisco, gestionando 21 países, y se ha convertido en un referente en el sector. En total se ha galardonado a ocho mujeres en diferentes categorías, que van desde la sostenibilidad a la comunicación y el emprendimiento. Women Approved busca dar visibilidad a la labor que llevan a cabo las mujeres y promover la igualdad dentro del sector de las TIC. Por eso también sa ha reconocido a las 10 empresas más comprometidas con la igualdad de género y el talento femenino.