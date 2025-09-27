La leridana Núria Jordi, premiada por su carrera en el campo de la ciberseguridad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La leridana Núria Jordi, natural de la Pobla de Segur, ha sido reconocida con el premio Inspiración a l’Emprenedoria que otorga el proyecto Woman Approved, dirigido por el Instituto Más Mujeres, por “promover entornos inclusivos, colaborativos y empáticos”. Jordi lidera el equipo de ciberseguridad del sur de Europa de la compañía Cisco, gestionando 21 países, y se ha convertido en un referente en el sector. En total se ha galardonado a ocho mujeres en diferentes categorías, que van desde la sostenibilidad a la comunicación y el emprendimiento. Women Approved busca dar visibilidad a la labor que llevan a cabo las mujeres y promover la igualdad dentro del sector de las TIC. Por eso también sa ha reconocido a las 10 empresas más comprometidas con la igualdad de género y el talento femenino.