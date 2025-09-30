La tarifa del gas regulado individual sube un 13,2% a partir de este miércoles

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas individual sin impuestos se encarecerá de media un 13,2 % a partir del 1 de octubre en comparación con la establecida el pasado 1 de julio, principalmente por la incorporación del gas estacional a la fórmula de revisión, como sucede todos los inviernos. Según la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, la TUR vecinal crecerá, por su parte, entre un 12 y un 20,1 %.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilowatios/hora (kWh). Esta tarifa se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año; y se actualiza cuando el coste de la materia prima incluido en la misma aumente o disminuya más del 2 % respecto al valor empleado en la revisión anterior. También se modifica cuando entran en vigor nuevos peajes o cánones, explica el BOE, términos que se refieren a las tarifas que pagan los consumidores para financiar las infraestructuras del sistema gasista, como las redes de transporte, la distribución o las plantas de regasificación.

En esta revisión de octubre, el coste de la materia prima depende del coste del gas de base y del gas estacional, que se incorpora en los meses de invierno. Al añadir el gas estacional, la materia prima se encarece casi un 25 % en comparación con la actualización de julio, con un valor de 2,7 c"/MWh. Asimismo, el coste del gas de base (20,5 "/MWh) se reduce un 6,5 % por la bajada de la cotización del crudo de referencia en Europa, el Brent, en un 4,8 %; y también por la apreciación del euro frente al dólar (+3,2 %). El coste del gas estacional (33,2 "/MWh) también es un 8,6 % más bajo que la tarifa vigente debido al descenso de la cotización de los futuros del gas natural.

Por su parte, el coste de la TUR vecinal sube entre un 12 % y un 20,1 %. Esta nueva tarifa de último recurso de gas natural se aplica temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio. En concreto, los incrementos para este tipo de consumidores serán: TUR 4 (+15 %); TUR 5 (+15,8 %); TUR 6 (+12 %); TUR 7 (+19,2 %); TUR 8 (+19,6 %); TUR 9 (+19,9 %); TUR 10 (+19,8 %) y TUR 11 (+20,1 %).