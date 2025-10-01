El Sabadell rechaza la nueva oferta del BBVA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El consejo de administración de Banco Sabadell mostró ayer su rechazo a la nueva oferta de BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (opa), según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consejo considera que la nueva oferta, que contempla una mejora del 10% y la modificación de su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones, “infravalora al Sabadell y destruye valor para sus accionistas”. Por eso les animó a no acudior al canje. Con todo, el inversor mexicano David Martínez, el mayor accionista a título individual del Sabadell, afirmó acudirá a la opa, ya que está dispuesto a cambiar su 3,86% del capital del banco catalán por nuevas acciones del banco comprador.

El president del BBVA, Carlos Torres, señaló que la decisión de Martínez es una clara muestra del atractivo de la opa y de la unión.