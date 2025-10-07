Banasegur amplía oficina en Lleida tras aumentar un 30% su plantilla en 4 años

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La firma de corredurías Sabseg, en la que se integra Banasegur, ha ampliado en 600 metros cuadrados las oficinas que ocupa en la ciudad de Lleida desde el año 2008 con el objetivo de potenciar su productividad, la innovación y el bienestar de sus empleados. La plantilla se ha incrementado en un 30 por ciento, hasta alcanzar los 65 profesionales, desde el año 2021, cuando Banasegur entró a formar parte del grupo empresarial.

Esta inversión, según destaca la compañía, refleja su compromiso con la demarcación y su desarrollo económico y social, contribuyendo a generar oportunidades de empleo y a fortalecer la presencia de la compañía en el territorio en línea con su estrategia de expansión.

La ampliación incorpora al centro una sala multiactividades, una cocina para los trabajadores, nuevas salas de reuniones y despachos diseñados con criterios de funcionalidad y confort.

Fundada en 1989, Banasegur se presenta como un referente en el sector asegurador de la región y líder en agroseguro a nivel nacional. En 2021, se incorporó al grupo Sabseg, que intermedia más de 700 millones de euros en primas, atiende a 200.000 clientes y cuenta con 650 empleados, 45 oficinas y más de 2.000 agentes entre España, Portugal e Italia.