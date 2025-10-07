La nueva feria Agrobiotech Forum de Lleida ya registra un 85% de ocupación

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Dos meses antes de la primera edición de la nueva feria Agrobiotech Innovation Forum, certamen dedicado al sector agrotecnológico que se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Lleida, ya se ha superado el 85% de ocupación. Así se asegura desde la organización de esta propuesta que pretende tomar el relevo a la parte profesional destinada al sector agrícola que hasta ahora se había podido ver en la Fira de Sant Miquel. En el nuevo foro se prevé la participación de más de 250 empresas y la asistencia de 14.000 profesionales vinculados a la cadena de valor agroalimentaria del sur de Europa. Será una feria 100% profesional con un enfoque hacia la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia.

Uno de los grandes hitos será la presencia conjunta de todo el sector del tractor, un hecho inédito en los últimos años, junto con la exhibición de la más alta tecnología aplicada al sector primario: maquinaria de precisión, robótica, biotecnología, gestión inteligente del agua, energías renovables y bioeconomía.

La feria tendrá un espacio estructurado en seis grandes ámbitos: Maquinaria y Tecnología Agrícola, Producción Agrícola, Ganadería, Agua, Energía y Sostenibilidad y Bioeconomía. Además de la zona expositiva, el foro contará con cuatro áreas de conferencias, una ‘Startup Arena’, espacio de networking y demostraciones tecnológicas en vivo, con el objetivo de convertirse en un escaparate imprescindible para el futuro del sector.

Agrobiotech Innovation Forum 2025 toma el relevo de la tradicional Fira de Sant Miquel de Lleida, que ya el septiembre pasado cambió el formato habitual pasando a ser una feria enfocada al sector de la gastronomía de proximidad. Así, el nuevo certamen quiere ofrecer una imagen y enfoque renovados que están dirigidos únicamente en la parte profesional de industria y sector agrícola. La feria está organizada por Fira de Lleida, con el apoyo del Govern, la Paeria de Lleida, la Diputación de Lleida y la Cámara de Comercio.