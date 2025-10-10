Empieza la cosecha de maíz en el Pla d’Urgell con rendimientos mixtos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La campaña de cosecha del maíz ha comenzado en el Pla d'Urgell con rendimientos “heterogéneos” por dos factores que han mermado la producción final. Uno es la presencia de arañas en muchas plantaciones y el otro, las dos oleadas de calor del verano, la de finales de junio y la del 15 de agosto, que motivaron que la temperatura en algunas noches no bajara de los 25 grados y esto provocó “estrés” en las plantas. Santi Vergé, de la cooperativa de Miralcamp, explicó que la producción va entre las 10 y las 14 toneladas por hectárea en función de si ha habido afectación de estos problemas. Tras la sequía de 2023, se vuelve a plantar maíz aunque el volumen es sólo del 40% de un año normal. En cuanto a los precios, la tonelada de maíz se paga actualmente a unos 210 euros, algo inferior del habitual de mercado, que debería estar entre 220 y 240 euros por tonelada.