José Antonio lleva 8 años trabajando como a conductor de autocar y ve insostenible jugarse cada día la vida en la carretera, y también la de los pasajeros que transporta, por poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Nos jugamos la vida por apenas 1.200 euros”, explica.

Medio centenar de trabajadores del transporte de viajeros por carretera se concentraron ayer por la mañana delante de la estación de autobuses de Lleida, donde durante cerca de una hora no dejaron salir de las cocheras ningún autocar, convocados por los sindicatos CCOO y UGT para reivindicar unas condiciones laborales dignas, especialmente en términos salarias.