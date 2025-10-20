bonÀrea abre en Lleida ciudad un centro de innovación para captar "talento tecnológico" de la UdL

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

bonÀrea ha abierto a Lleida un centro de innovación para el departamento de informática y nuevas tecnologías de la firma que tiene su centro de operaciones y máxima actividad en Guissona (Segarra). Según el director general de bonÀrea, Jaume Alsina, el centro 'La Collita' tiene como uno de sus máximos objetivos captar talento del sector de la informática en la Universidad de Lleida (UdL) y en concreto en la Escuela Politécnica.

El grupo agroalimentario ya dispone de un grupo de 250 informáticos que trabajan en Guissona. Algunos son de Lleida y ahora podrán trabajar de forma "híbrida" desde el local situado en el paseo de Ronda de la capital del Segrià. El espacio puede acoger hasta 40 trabajadores al mismo tiempo y dispone de zonas comunitarias y salas de reuniones.

bonÀrea se ha fijado el objetivo "de acercarse" a Lleida, dónde hay un "pool importante de talento" a la UdL con los estudiantes de la Politécnica. Con las nuevas instalaciones que se han inaugurado este lunes, el grupo agroalimentario quiere captar este talento y ofrecerle la posibilidad de trabajar en un centro de innovación.

Lo han bautizado como 'La Collita' continuando así la filosófica con que hace unos años pusieron en marcha en Guissona otro centro, que se denomina 'La Llavors', y está dirigido a jóvenes estudiantes que se pueden formar en ámbitos de las nuevas tecnologías como la robótica.

El local donde se ubica este nuevo centro ya había acogido una Caja de Guissona antiguamente y es propiedad del grupo. La reforma ha tenido un coste aproximado de 250.000 euros.