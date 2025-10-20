Redsys sufre una incidencia en los servicios de pago como Bizum o tarjetas

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Redsys ha reconocido que durante la jornada de este lunes se ha producido una caída temporal en sus sistemas debido a un problema puntual y parcial en la infraestructura de comunicaciones. Esto ha afectado a algunas operaciones de pago, como las realizadas con datáfonos, tarjetas o con Bizum. En Lleida, numerosos comercios no han podido cobrar con datáfono.

La recuperación de los sistemas se está produciendo de forma progresiva, por lo que todavía pueden presentarse problemas a la hora de realizar pagos. "El equipo técnico de la compañía ha detectado y resuelto la incidencia en un breve plazo de tiempo, y el servicio se encuentra ya operativo", informa la compañía que gestiona la infraestructura de pagos en España. Ha explicado que ha sido un incidente "aislado", no vinculado con ninguna otra avería ni con factores externos ocurridos durante el día de hoy, que ha afectado de forma limitada a algunas operaciones de pago durante el periodo de la interrupción.

La compañía ha desvinculado esta caída con la que ha registrado este lunes la plataforma de la 'nube' de Amazon, AWS, según ha informado a Europa Press. Por otro lado, Redsys ha lamentado las molestias que esta situación haya podido ocasionar a sus clientes, entidades financieras y comercios, y ha agradecido su comprensión y colaboración. "La compañía reitera su compromiso con la fiabilidad, seguridad y continuidad del servicio, reforzando sus protocolos de supervisión y respuesta ante incidencias para garantizar el correcto funcionamiento de su infraestructura", concluye.