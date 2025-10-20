Una caída mundial de Amazon Web Services provoca problemas en "múltiples servicios"

Publicado por agències Creado: Actualizado:

Una caída mundial de Amazon Web Services (AWS) provoca problemas en "múltiples servicios". Según ha explicado la empresa en su página web, la incidencia afecta sobre todo a los Estados Unidos y se ha originado en la región de Virginia. Entre las plataformas con fallos este lunes por la mañana están Prime, Duolingo, Canva, Fortnite y algunos servicios financieros, entre otros.

La compañía ha asegurado que trabaja para "acelerar la recuperación" de la avería y recomienda a los clientes que "reintenten" sus solicitudes. En Catalunya, la afectación ha empezado hacia las nueve de la mañana, aunque no provoca grandes problemas. AWS es la mayor plataforma de computación en la nube y da servicio por todo el mundo.

Derivado de la incidencia, Aena ha informado de que no se puede pagar con tarjeta en los aparcamientos de los aeropuertos de todo el Estado.