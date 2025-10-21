EVENTOS
Las ADV perfilan en Lleida el futuro de la sanidad vegetal
La Llotja de Lleida acogió ayer el primer encuentro de todas las Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) con el objetivo de definir la sanidad vegetal y la sostenibilidad del modelo agrario catalán. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, reconoció durante el evento el papel clave que juegan las ADV en la gestión integrada de plagas, enfermedades y malas hierbas y su contribución a una agricultura más sostenible, segura y competitiva.