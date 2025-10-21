SEGRE

EVENTOS

Las ADV perfilan en Lleida el futuro de la sanidad vegetal

Las ADV perfilan en Lleida el futuro de la sanidad vegetal - ÀLEX SAMPER

Las ADV perfilan en Lleida el futuro de la sanidad vegetal - ÀLEX SAMPER

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

La Llotja de Lleida acogió ayer el primer encuentro de todas las Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) con el objetivo de definir la sanidad vegetal y la sostenibilidad del modelo agrario catalán. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, reconoció durante el evento el papel clave que juegan las ADV en la gestión integrada de plagas, enfermedades y malas hierbas y su contribución a una agricultura más sostenible, segura y competitiva.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking