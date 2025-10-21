Ofrecen 70 puestos de trabajo para un centro comercial en Andorra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Randstad, compañía de reclutamiento de personal, ha puesto en marcha un proceso de selección para incorporar a 70 profesionales en una nueva superficie comercial de Andorra. Las vacantes responden a distintas áreas de especialización, desde la atención directa al cliente y la venta de productos frescos (charcutería, carnicería y pescadería), hasta puestos de responsabilidad como responsables y adjuntos/as, además de especialistas en belleza (esteticistas y peluqueros/as). Se ofrece contrato indefinido y formación continua.