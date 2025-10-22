Cataluña estudia prohibir la compra especulativa de vivienda

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el Govern estudiará la posibilidad de prohibir la compra especulativa de vivienda. Durante la sesión de control al Govern la diputada de la CUP Laure Vega le ha reclamado actuaciones en esta línea y el presidente ha asegurado que él mismo pidió a la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, que lo estudiara el Departamento. Las últimas semanas se ha hecho público un informe encargado por el Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) que concluye que limitar las compraventas especulativas de vivienda y permitir que sólo se pueda comprar un piso para vivir allí es legal en las zonas de mercado tensionado, amparándose en la Constitución y las leyes de urbanismo.

Durante su intervención Vega ha hecho referencia al informe y ha defendido que se adelante para prohibir definitivamente la especulación en vivienda. Además, ha pedido que el Govern esté "dispuesto a todo con ambición" y ha dicho que no quieren más "promesas vacías".

Por su parte, Illa ha insistido en que el Govern hará todo lo que pueda para conseguir que la vivienda sea "un derecho". En esta línea, ha dicho que estudiarán la posibilidad de prohibir la compra especulativa, pero ha advertido que hacen falta "certezas" y "estudiarlo bien y con seguridad".

Paralelamente, Vega también ha reclamado a Illa que limite el número de viviendas que puede tener una persona, amparándose en una encuesta en la población que apunta que una mayoría estaría a favor. Illa le ha respondido que el departamento también está estudiando esta cuestión.